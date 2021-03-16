الثلاثاء، 16-03-2021
12:08 م
متابعات _ أمينة عبد العال
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، جين ساكي ، إن إدارة الرئيس
اأمريكي جو بايدن سترحب بمشاركة أكبر للرئيس السابق دونالد ترامب
في جهود التوعية
بأهمية لقاح
" كوفيد_19
" ، مشيرة إلي عدم وجود دعوة رسمية للقيام بذلك
.
وأضافت ساكي خلال تصريحات صحفية اليومية " إذا استيقظ الرئيس
السابق ترامب
غدا وأراد أن يتحدث بصراحة عن سلامة وفعالية حملة اللقاح
، فإننا بالتأكيد
سندعم ذلك ، لافتة إلي أن كل الرؤساء الأمريكيية الذين لا يزالون علي قيد
الحياة شاركوا في حملات إعلانية عامة
للتشجيع علي تلقي اللقاح
ات من دون أن يحتاجوا إلي دعوة رسمية " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
قال
الأسبوع الماضي لمؤيديه : خذوا لقاح
كم " .