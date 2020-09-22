الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

داعية سعودي يفجّر مفاجأة لابن عثيمين عن القرضاوي

داعية سعودي يفجّر مفاجأة لابن عثيمين عن القرضاوي
داعية سعودي يفجّر مفاجأة لابن عثيمين عن القرضاوي
الثلاثاء، 22-09-2020 11:08 ص عبد القادر وحيد
هاجم الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني  الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث وجّه له أوصافا غير متوقعة.
وكتب بن ظافر على حسابه في تويتر :" قول القرضاوي قرض الله شفتيه الحرية مقدمة على الإسلام عياذا بالله باطل".
كما ذكر بن ظافر أن  الشيخ الراحل ابن عثيمين قد سمع قولا آخر منه فحكم بأنها ردة.
وتابع قائلا في رده على القرضاوي : لدرجة أنه أفتى في ما يتعلق بحضور الفتيات الشابات حصص الرياضة تغطي ما تستطيع فتغطي صدرها إن قدرت يعني وإذا ما قدرت ثم يكفرالاخونج الحكام لأدنى من ذلك ويعتذروا للقرضاوي.
كما نقل الداعية السعودي عن سلمان العودة قوله :" يقول سلمان العودة: القرضاوي إمام هدى، متسائلا :  ترى لما يقول ذلك وهو يعلم أنه لا يقارن بابن باز إمامنا؟ ماذا يريد؟ آمل من الجميع الإجابة وفقكم الله؟

إقرأ ايضا

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

سسسسسسسسسسسسسسسسسسشششش

والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

طارق شوقي

ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

أخبار متعلقة

السعودية تزف بشرى عن عودة العمرة

السعودية تزف بشرى عن عودة العمرة

داعية سعودي: جماعة التبليغ تدعو للشرك يجب التبليغ عنهم

داعية سعودي: جماعة التبليغ تدعو للشرك يجب التبليغ عنهم

عبد الرحمن الراشد

عبد الرحمن الراشد عن التطبيع: انهار السد والسفارة خرجت من العمارة

بدر العامر

داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم

تركي آل الشيخ يهدي الرئيس السيسي قصيدة شعرية

"إتحدىّ ماعرفشى المُحال".. تركي آل الشيخ يهدي الرئيس السيسي قصيدة شعرية

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"