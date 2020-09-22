داعية سعودي يفجّر مفاجأة لابن عثيمين عن القرضاوي

الثلاثاء، 22-09-2020
11:08 ص
عبد القادر وحيد
هاجم الداعية السعودي ماهر بن ظافر
القحطاني الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد
العالمي لعلماء المسلمين، حيث وجّه له أوصافا غير متوقعة.
وكتب بن ظافر
على حسابه في تويتر :" قول القرضاوي قرض الله شفتيه
الحرية مقدمة على الإسلام عياذا بالله باطل".
كما ذكر بن ظافر
أن الشيخ الراحل ابن
عثيمين قد سمع قولا آخر منه فحكم بأنها ردة.
وتابع قائلا في رده على القرضاوي : لدرجة أنه أفتى في ما يتعلق بحضور
الفتيات الشابات حصص الرياضة تغطي ما تستطيع فتغطي صدرها إن قدرت يعني وإذا ما قدرت
ثم يكفرالاخونج الحكام لأدنى من ذلك ويعتذروا للقرضاوي.
كما نقل الداعية السعودي عن سلمان العودة قوله :" يقول سلمان العودة:
القرضاوي إمام هدى، متسائلا : ترى لما يقول ذلك وهو يعلم أنه لا يقارن بابن
باز إمامنا؟ ماذا يريد؟ آمل من الجميع الإجابة وفقكم الله؟