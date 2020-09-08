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داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"
داعية سعودي
 
الثلاثاء، 08-09-2020 10:40 ص عبد القادر وحيد
قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن الحلف بالنبي صى الله عليه وسلم شرك بالله.
وأضاف الداعية السعودي على حسابه في تويتر: "من الأخطاء في الحلف ومبتدعاته.. القسم بجاه الله وهو أمر محدث.
كما أن الحلف بحق لا إله إلا الله محدث، والحلف بجاه أو حق النبي شرك.
وأوضح أن الحلف برب القرآن .. والقرآن ليس بمخلوق ومربوب محدث وكفر لفظي.
وأشار إلى أن الحلف بالأمانة نُهي عنه وشرك أصغر، منوها أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك لعموم الأثر عن ابن عباس.
وتابع قائلا : "ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن ابن عباس سمع رجلا يقول يارب القرآن اغفر لفلان فقال رضي الله عنه إن القرآن ليس بمربوب.. فهو كلام الله وصفة من صفاته وليس بمربوب أي مخلوق أي ليس بمخلوق.

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