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داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم

بدر العامر
داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم
الثلاثاء، 15-09-2020 10:43 ص عبد القادر وحيد
قال الداعية السعودي بدر العامر إن أكثر من يسيء للقضية الفلسطينية هم الإخوان.
ورد العامر على أحد رواد تويتر، والي وجه له اتهاما أنه من علماء السلطان قائلا :" إذا كنا علماء السلطان .. فأنتم علماء الشيطان الخوارج يريدون أن نسلّم لهذيانهم وحمقهم وتناقضهم وجهلهم .. وليتهم إذ كانوا صادقين عمموا حكمهم على قطر و تركيا لكنها الأهواء التي تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه".
جاء هذا في رده على حساب علماء السلطان الذي كتب قائلا  :" هكذا "بدر العامر" يُخالِف صريح القرآن، وينضم لحلف القوى الناعمة للحركة الصهيونية في المنطقة.".
وأضاف العامر في  رده أيضا :" يقول هذا الأجير أني منضم إلى المشروع الصهيوني ، هو فيه أحد خدم المشروع الصهيوني مثل مكتب قطر والإخوان وشيخهم برنارد هنري ليفي الذي أوصل المنطقة إلى القناعة بأن التطبيع هو الحل ؟ فيه أحد كره الناس بفلسطين غير أتباع الإخوان في غزة حتى بدأت الناس تقول اليهود أرحم ؟

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