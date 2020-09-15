داعية سعودي: الناس كرهت فلسطين بسبب الإخوان.. اليهود أرحم

الثلاثاء، 15-09-2020
10:43 ص
عبد القادر وحيد
قال الداعية السعودي بدر العامر
إن أكثر من يسيء للقضية الفلسطين
ية هم
الإخوان
.
ورد العامر على أحد رواد تويتر، والي وجه له اتهاما أنه من علماء السلطان
قائلا :" إذا كنا علماء السلطان .. فأنتم علماء الشيطان الخوارج يريدون أن
نسلّم لهذيانهم وحمقهم وتناقضهم وجهلهم .. وليتهم إذ كانوا صادقين عمموا حكمهم على قطر و تركيا لكنها الأهواء التي تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه".
جاء هذا في رده على حساب علماء السلطان الذي كتب قائلا :" هكذا "بدر العامر
" يُخالِف
صريح القرآن، وينضم لحلف القوى الناعمة للحركة الصهيونية في المنطقة.".
وأضاف العامر في رده أيضا :" يقول
هذا الأجير أني منضم إلى المشروع الصهيوني ، هو فيه أحد خدم المشروع الصهيوني مثل
مكتب قطر والإخوان
وشيخهم برنارد هنري ليفي الذي أوصل المنطقة إلى القناعة بأن
التطبيع هو الحل ؟ فيه أحد كره الناس بفلسطين
غير أتباع الإخوان
في غزة حتى بدأت
الناس تقول اليهود أرحم ؟