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داعية: حسن الخلق مطلوب مع الكفار

الشيخ رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
 
الثلاثاء، 29-09-2020 02:31 م إيمان هاني
أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن حسن الخلق حتى لو مع الكفار يدخل مدخل الأبرار.
وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن حُسن الخلق أكد عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأن الأخلاق الحسنة تُبنى عليها الأمم.
وتطرق إلى الحديث عن قصة كرم وحسن خلق الصحابي الجليل وخليفة المسلمين الثالث عثمان ابن عفان في شرائه بئر "روما" ومنحه هدية للمسلمين يشربون ويتزودون منه مجانًا، قائلًا إن هذا البئر دلالة على كرم عثمان بن عفان وقد عوضه الله بذلك حسنات وبشره بأنه من أهل الجنة.
 

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