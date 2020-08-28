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داعية: اللي تنفق عليه زوجته مش راجل

سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق
سالم عبد الجليل
 
الجمعة، 28-08-2020 01:53 م إيمان هاني
استنكر الشيخ سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي،  شكوي بعض الزوجات من عدم نفقة الزوج على بيته، قائلًا: "الزوج العاطل الذي تنفق عليه زوجته لا يستحق أن يكون رجلًا".
وأضاف "عبد الجليل"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، قائلا :"القوامة والمسؤولية أعطت للرجل في مقابل الإنفاق ولو مفيش إنفاق، يبقى مفيش طاعة".
و تابع :"الزوجة في هذه الحالة يحق لها طلب الطلاق، ولكن عليها أن تختار الأفضل لها، معقبا: "في زوجة ممكن تشوف الراجل وجوده في البيت بدون عمل، أفضل من عدم وجود رجل".





 

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