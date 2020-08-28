داعية: اللي تنفق عليه زوجته مش راجل

الجمعة، 28-08-2020
01:53 م
إيمان هاني
استنكر
الشيخ سالم عبد الجليل،
الداعية
الإسلامي، شكوي بعض الزوجات من عدم نفقة الزوج على بيته، قائلًا:
"الزوج العاطل الذي تنفق عليه زوجته لا يستحق أن يكون رجلًا".
وأضاف
"عبد الجليل"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم
"، قائلا
:"القوامة والمسؤولية أعطت للرجل في مقابل الإنفاق ولو مفيش إنفاق، يبقى مفيش
طاعة".
و
تابع :"الزوجة في هذه الحالة يحق لها طلب الطلاق، ولكن عليها أن تختار الأفضل
لها، معقبا: "في زوجة ممكن تشوف الراجل وجوده في البيت بدون عمل، أفضل من عدم
وجود رجل".