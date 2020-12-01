خلال هذا التوقيت.. لقاح كورونا سيتوفر في مصر

الثلاثاء، 01-12-2020
11:38 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن شركة موديرنا
قدمت الملف الخاص باللقاح
الذي أنتجته بها إلى هيئة الأدوية الامريكية، ومن المتوقع
أن تصدر النتائج خلال 20 يومًا.
وأضاف
"عنان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، بأن التوقعات
تشير إلى توفر اللقاح
الخاص بفيروس كورونا
في مصر خلال شهر مارس في أفضل التوقعات،
وفي أسوء التوقعات في منتصف 2021.
وتابع:"
لقاح كورونا
إذا توفر فسيحول كورونا
إلا انفلونزا، خاصة ان اللقاح
أثبت فاعليته بصورة
كبيرة".