خطير .. أسرار جديدة تنشر لأول مرة عن عبدالناصر

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الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
 
الخميس، 15-10-2020 11:05 ص إيمان هاني

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن علاقات جماعة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية، تعود إلى ما قبل عام 1952، معقبا:" تم الاتفاق بينهما آنذاك على إنشاء ما عرف بالمركز الإسلامي في جنيف، وكان هدفه هو اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر".

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة " سي بي سي" ، قائلا :" " عندما نراجع جلسات الاستماع في الكونجرس والخاصة بالأوضاع الداخلية في مصر، لن يعترف أحدا منهم أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، على الرغم من تورطهم في عمليات إرهابية وأنهم المصدر الأول للإرهاب".

وتابع:" إدارة جورج بوش والمخابرات الأمريكية، قامت بتغيير الاسم الكودى الخاص بأحد القادة العرب كان يعمل كعميل مع جهاز الـ "CIA.

 

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