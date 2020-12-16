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خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة

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خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة
 
الأربعاء، 16-12-2020 08:39 م الطيب حسين
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن خطر بالغ يتهدد السودان بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال إن السودان تيقن من خطورة سد النهضة خلال أيام الفيضانات التي شهدها في أغسطس الماضي.

وتابع عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، أن "السودان في حراك مع إثيوبيا، والموقف ملتهب جدا على الحدود بينهما، وربما كان هذا الدافع الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى إثيوبيا".

وأشار إلى أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن سد النهضة يبعد 15 كيلومترا فقط من السودان، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين دول المصب.

 

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