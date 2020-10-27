خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

الثلاثاء، 27-10-2020
09:18 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور هاني رسلان
، مستشار مركز الاهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن، على أن هناك جديد
في جدية أديس أبابا في مفاوضات جديو حول أزمة سد النهضة، معقبًا: " نحن نعلم أن
المفاوضات توقفت منذ شهرين بعد وضع الجانب الاثيوبي عراقيل جديدة على كافة المستويات
وإصراراها على عدم وضع اتفاق ملزم".
وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية
مع الإعلامية لميس الحديدي
ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية
"أون
"، قائلًا: "إثيوبيا لا تهدف
من إنشاء سد النهضة تحقيق تنمية أو توليد كهرباء، كما تقول وإنما هدفها الرئيسي هو
فرض الهيمنة على مياه النيل الازرق، وترجمة ذلك في أجندة سياسية واستراتيجية".
وتابع: "البداية غدًا ومربط الفرس
في يد الاتحاد الافريقي الذي بدأ دوره في نهاية يونيو الماضي في رعاية المفاوضات، ورغم
أن الجانب الاثيوبي خالف كل ما تم في عهد الاتحاد الافريقي وبالأخص القمة المصغرة،
لم يتخذ الاتحاد أي إجراءات في هذا الصدد، وبالتالي الكرة الان في ملعبه لكون راعي
المفاوضات، ويجب أن يطرح على الاطراف الثلاثة نهجًا جديدًا وعليه أن يحدد من المقصر".