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خبير: استئناف مصر مباحثات سد النهضة يؤكد للعالم هذا الأمر

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:41 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا ينعقد الآن حول سد النهضة وعلى ضوءه سيتم وضع تصور لعودة المفاوضات ومشاركة مصر أمر إيجابي يصب في مصلحة القضية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «أتوقع عودة المفاوضات مرة اخرى بشكل جديد وأعتقد أن اجتماع اليوم نتيجة مباشرة لما تم من محادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا في ظل موقف مصري ثابت».
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي دون تطور مرفوض من مصر ولا عبث فيه وأتوقع ان يكون هناك شروط جديدة تضمن جدية المفاوضات وقد يكون هناك عدد من المراقبين اكبر وستكون جنوب افريقيا راعية للمفاوضات حتى نهاية العام وسيتم ضخ دماء جديدة للمفاوضات عن طريق لإضافة خبراء جدد لتحريك المياه الراكدة.
وأكد انه لابد أن يرى العالم ان مصر قامت بكل السبل لإنجاح المفاوضات وعلى الجميع أن يتسم بالنوايا الحسنة ومبدأ التفاوض يعتمد على الشد والجذب ودائما ما تشهد مراحل مختلفة كما أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستؤثر في الحسابات بشكل أو بآخر.
 

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