الأحد، 13-09-2020
01:56 م
إيمان هاني
تفقد المهندس كامل الوزير
وزير النقل
، محطة
رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة وشملت الجولة الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر، واطمأن
على تقديم كافة التسهيلات للركاب.
وشاهد الوزير العربتين النموذج الهيكلي
الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية وحيث سيتم توريد أول
قطار اعتبارًا من مارس 2021، وذلك ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.
ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية، بضرورة
الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات
والالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
سواء في المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد
وكذلك الركاب
للكمامات الطبية.
كما وجه وزير النقل
بضرورة الاحترام الكامل
للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية
اولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد
مشددًا أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب.
ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير
قطار
980 المتجه من القاهرة إلى المنيا حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار
وشدد على التعامل الجيد مع كل الركاب.
وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في
استقبال وزير النقل
محافظ المنيا حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بالتطوير الشامل بحيث
يشمل التطوير الأرصفة والمباني والساحة الخارجية كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات
المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كافة
محطات الجمهورية.
ثم تفقد وزير النقل
ورش عربات السكة الحديد
المنيا المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة حيث شاهد الوزير عدد من العربات قبل
إجراء العمرات لها وقبل تطويرها وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها
وعمل العمرات لها حيث أكد ان الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير
الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب
ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي
تبلغ 29 عمرة، شهريا ( عمرة عمومية لعدد 25 عربة وعمرات اسمية لعدد4 عربات)
وفي لقائه بالعاملين أكد الوزير أن الانضباط
والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل
المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة وأن الورش والعامل البشري هما
اساس نجاح منظومة السكك الحديدية.