خبر سار لأصحاب المعاشات التأمين الاجتماعي

الخميس، 29-10-2020
01:06 م
إيمان هاني
ثمن اللواء جمال عوض
، رئيس الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي
بملف المعاشات ، قائلا :"
اهتمام له تاريخ، حيث جرى اتخاذ قرارات تاريخية في هذا الأمر سواء فصل التشابكات المالية
مع وزارة المالية أو قانون التأمينات الجديد".
وأكد "عوض"، خلال حواره بفضائية
"الأولى المصرية"، أن هناك نحو 10.5مليون مستحق معاش يتعاملون لدينا، بالإضافة
إلى 13 مليون شخص مؤمن عليهم وبعدها سيصبحون من أصحاب المعاشات، معقبا: "لو كانوا
يعولون أسر تتكون من أربعة أفراد فإننا سنكون نتعامل مع قرابة 100 مليون شخص".
وأكد أن الرئيس وجه بشكل واضح وصارم بتغيير
الصورة الذهنية بخصوص التأمينات، الموجودة لدى المواطنين وذلك على مستوى حسن التعامل
مع الجمهور، وبالفعل جرى وضع محاور لتطوير الهيئة، موضحًا أن الهيئة تتعامل مع كمية
ضخمة من المستندات والأوراق لذلك كان أول ما وجه به رئيس الجمهورية هو أن تتحول الهيئة
إلى التعامل مع الورق.
وتابع: "مش عاوزين المواطن يتعذب بين
المكاتب عشان يجيب الورق"، و أن الهيئة تعمل بخطة لصرف المعاشات باستخدام الكارت
الذكي "اللاتلامسي"، حيث إنه كارت ميزة لدفع المدفوعات الحكومية ومختلف التعاملات.