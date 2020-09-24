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خاص بالمتهمين.. مفاجأة صادمة بحادث "دماء طرة"

الإعلامي نشأت الديهي
الديهي
الخميس، 24-09-2020 09:43 ص إيمان هاني

أرثي الإعلامي نشأت الديهي، ضحايا ضباط الشرطة وأفراد حراسة سجن طرة، بعد تصديهم لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بالسجن، ما أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.
وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، إن المحكوم عليهم بالإعدام الذين تمكنوا من الهرب وبادرت قوات التأمين في السجن بوقفهم، يعدون من التكفيريين والمتهمين في قضايا عنف وإرهاب.
وتابع :"مصر تدفع ثمن مسيرة اختارتها، ولكن لن نتراجع فالقضاء على الإرهاب خيار أمة، وهذا قدر مصر أن تتصدى لهذا العنف".

 

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