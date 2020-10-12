حماية المستهلك تحذر المدارس والجامعات هذا الأمر

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الإثنين، 12-10-2020 11:08 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه وصل 1650 شكوى من أولياء الأمور ضد جامعات ومدارس دولية، بسبب عدم رد نسبة الـ25% من مصروفات نقل الطلاب، وهي مصروفات الباص.
وأضاف الدكتور أحمد سمير، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن المدارس التي لا تستجيب يتم إحالتها للنيابة الإدارية وتصل الغرامة إلى مليون جنيه، وفي حالة التكرار يتم تضاعف العقوبة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، هي التي تختص بالمصروفات سواء بالزيادة أو النقصان، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك قوي، ويمكن لأي مواطن اللجوء للجهاز والشكوى من خلال الخط الساخن أو رقم "الواتساب".
 

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