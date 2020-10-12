حماية المستهلك تحذر المدارس والجامعات هذا الأمر

الإثنين، 12-10-2020
11:08 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك
، إنه وصل 1650 شكوى من أولياء الأمور ضد جامعات
ومدارس
دولية، بسبب عدم رد نسبة الـ25% من مصروفات نقل الطلاب، وهي مصروفات الباص.
وأضاف الدكتور أحمد سمير، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن المدارس
التي لا تستجيب يتم إحالتها للنيابة الإدارية وتصل الغرامة إلى مليون جنيه، وفي حالة التكرار يتم تضاعف العقوبة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم
، هي التي تختص بالمصروفات سواء بالزيادة أو النقصان، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك
قوي، ويمكن لأي مواطن اللجوء للجهاز والشكوى من خلال الخط الساخن أو رقم "الواتساب".