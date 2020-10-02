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حقيقة تقديم "الشيشة" بالمقاهى والكافيهات

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مدبولى
 
الجمعة، 02-10-2020 11:28 ص متابعات - محمد إبراهيم

نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم الشيشة فى المقاهي والكافيهات، مُشددَا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" فى المقاهى ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي إطار حرص الدولة على التصدى لانتشار فيروس كورونا، فإن هناك حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بنسبة التشغيل، وتطبيق إجراءات التباعد وحظر تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهي.

 

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