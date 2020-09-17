حزب الوفد يعلن انسحابه من قائمة التحالف الوطني

ابو شقة

أعلن اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الخميس، انسحاب الحزب وعدم استمراره فى قائمة التحالف الوطني" من أجل مصر" وإلغاء الائتلاف الفردي بمشاركة حزب مستقبل وطن.



جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، عصر اليوم، أعقبه مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الاجتماع.