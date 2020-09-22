حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

الثلاثاء، 22-09-2020
06:30 م
فتحي مجدي
حُكم الثلاثاء على رجل أعمال صيني وصف الرئيس شي جين بينج
بأنه "مهرج"، وانتقده طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن 18 عامًا بتهمة الفساد والرشوة.
وأدين رين تشيتشيانج
، قطب العقارات، بمكاسب غير قانونية بلغ مجموعها 16.5 مليون دولار، وفقًا لوكالة "رويترز".
واعتقل رين (69 عامًا)، الملقب بـ "كانون رين" بسبب تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس بعد الإشارة إلى الرئيس على أنه "مهرج عار أصر على الاستمرار في كونه إمبراطورًا"، بعد خطاب ألقاه حول جهود بكين لمحاربة فيروس كورونا، الذي ظهر في ووهان.
وتم التحقيق مع رين لاحقًا بشأن "مخالفة تأديبية خطيرة"، وطُرد من الحزب الشيوعي الحاكم واتُهم بجرائم اقتصادية، بما في ذلك استخدام الأموال الرسمية في نفقات الجولف.
وأعلنت محكمة في بكين أنه أدين بالفساد والرشوة واختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة، وأشارت إلى أن رين قال إنه لن يستأنف.
وهاجم رين الدعاية التي صورت شي وقادة آخرين على أنهم ينقذون الأمة من فيروس كورونا دون ذكر المكان الذي بدأ فيه والأخطاء المحتملة بما في ذلك حجب المعلومات في البداية.
وكتب رين وقتها: "لم ير الناس أي انتقاد في المؤتمر. لم يحقق ويكشف الحقيقة. لم يراجع أحد أو يتحمل المسؤولية. لكنهم يحاولون التستر على الحقيقة بكل أنواع الإنجازات العظيمة".
وفي حكم صدر الثلاثاء بعد محاكمة 11 سبتمبر، قالت المحكمة إن رين "اعترف طواعية بجميع التهم"، وسدد جميع الأموال التي حصل عليها بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريمه 4.2 مليون يوان، حوالي 620 ألف دولار.