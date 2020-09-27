جمعة : الإخوان مختلون عقليا

الأحد، 27-09-2020
09:53 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور علي جمعة
، المفتي السابق للجمهورية، أن جماعة الإخوان
عادة ما تستخدم الكلمات
القرآنية من أجل تحقيق أهدافها، موضحا أن استمرار استخدامهم لكلمة "التمكين"
وهي كلمة قرآنية من أجل سعيهم الدائم للوصول إلى السلطة.
وأضاف
"جمعة" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي
بي سي"، قائلا: "هذه الجماعة لا تدرك الواقع، ويتعاملون مع الخيال ولديهم
تركيبة عقلية مختلة، ويريد الاستيلاء على الحكم و يسعون إلى الوصول إليها بهذه الطرق
التخريبية".
وتابع:"
هذه الجماعة تقوم بالشتم والسباب في المصريين بل وصل الأمر إلى سب الدين لمجرد أن المصريين
لا يلتفتون إلى دعواتهم التخريبية، مؤكدًا أن مصر تسير على شرع الله وتطبق الشريعة
الإسلامية، معقبا "ربنا هو اللي خلص مصر من هذه الجماعة وسوف تبقى على حالها حتى
قيام الساعة ".