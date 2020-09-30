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" جمال وعملات مطلية بالذهب".. ماذا تعرف عن هدايا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح
" جمال وعملات مطلية بالذهب".. ماذا تعرف عن هدايا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:59 ص عبد القادر وحيد- متابعات
تحمل الهدايا التي يتبادلها الرؤساء والملوك بين بعضهم البعض الكثير من الاهتمام، لما تحمله من دلالة رمزية ومعان سياسية، وهو ما رسخه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان أمير الكويت قد بادل العديد من الر ؤساء والملوك قبل رحيله، حيث كان يحرص على توطيد العلاقات مع مختلف الدول العربية والغربية.
وكان من أبرز الهدايا التي قدمها أمير دولة الكويت إلى رؤساء الدول، إهداؤه للرئيس السيسي قلادة مبارك.
ففي عام 2005، أهدى الشيخ صباح الأحمد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلادة مبارك الكبير توطيدا للعلاقات الأخوية المميزة بين مصر ودولة الكويت.
وفي عام 2013، قدم الأمير الراحل تمثالا لبدو وجمال بقيمة 42 ألف دولار للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك كتقليد اتبعه رؤساء الدول العربية على مر التاريخ حيث كان يتلقى رؤساء أمريكا هدايا فخمة من حكام الخليج.
بينما أهدى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة عملات مطلية بالذهب بقيمة 1651 دولاًا.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده وشعبها.
 

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