تيارات هوائية شرقية.. الأرصاد تحذر من برودة الطقس

السبت، 28-11-2020
10:01 م
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من برودة الطقس
يوم غد الأحد، بسبب استمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة خاصة على شمالي البلاد.
وتعمل هذه التيارات على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس
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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من منتصف يوم الغد ينقطع التيار الشرقى وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .