توجيه عاجل من السيسي بشأن الموجة الثانية من كورونا

الخميس، 27-08-2020
07:52 م
أحمد سالم
استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد، أخذاً في الاعتبار الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا
والإجراءات الاحترازية التي تمت في هذا السياق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، و رئيس المخابرات العامة، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، القوى العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الداخلية، والتجارة والصناعة.
ووجه الرئيس باستمرار جاهزية الدولة للتعامل الفعال مع أية مراحل مستقبلية من فيروس كورونا
، واتخاذ كافة الاحتياطات في هذا الإطار، والالتزام باتباع كافة أساليب الوقاية والإجراءات الصحية كعامل جوهري وضروري للحد من انتشار الفيروس.
كما تابع الرئيس الجهود المبذولة من جانب الدولة لاستعادة الحركة السياحية الخارجية إلى سابق عهدها في مرحلة ما قبل جائحة كورونا
، في ضوء الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع الرحلات السياحية العالمية واستئناف السياحة الوافدة إلى مصر.