تواضروس: الكنيسة لا تدار بالهوى

الجمعة، 04-12-2020
10:38 ص
إيمان هاني
أكد
البابا تواضروس
الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أنه منذ الأمس
تم إعادة ترتيب الكنيسة ، معقبا:" الكنيسة المصرية ليست صغيرة فهي لا تدار بالهوى
ولكن باللوائح".
وأضاف
تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة
صدى البلد
، أن البعض في كل القطاعات يواجه التغيير في الكنيسة نافيا وجود أي محاولة
لجمع توقيعات لعزله في وقت من الأوقات.
وتابع
:" نحن نسير بالكنيسة في اتجاه التجديد والإصلاح مثل عمل لائحية لاختيار الكاهن
لأول مرة ولائحة لإدارة الدير واختيار الأب الأسقف الجديد".