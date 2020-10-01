تهديد من فيسبوك لأشرف السعد.. والأخير: السيسي أهم منكم هايطردوني يعني من الجنة

الخميس، 01-10-2020
09:42 ص
عبد القادر وحيد
قال أشرف السعد
رجل
الأعمال المقيم في لندن إنه تلقى تهديدا من شركة فيسبوك
.
وكتب السعد
على حسابه
في تويتر :" امبارح وصلني رسالة
تهديد من الفيس بوك مفادها انهم هيغلقوا حسابي وهذا اخر انذار وكله بسبب الرئيس السيسي
عشان موضوع النفخ
والحاجات دي ومسحوا اللايف بتاع مصل السيسي
".
وتابع قائلا : وأنا
بصراحة طنشت ومارديتش ارد عليهم وقلت فى نفسي أعلى مافى خيل أبوهم يركبوه يعني
هايطردوني من الجنة؟".
وعلق السعد
أيضا:
" ولا
مش خير يعني كله فدى الرئيس".
وكان السعد
قد وصف الرئيس السيسي
في تدوينة له على حسابه
في تويتر في وقت سابق بالقول:" سيذكر التاريخ أن اثنين حكما بلادهم رغم عدم رغبتهم
فى الحكم وهم الخليفة عمر بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي
".
وأضاف: على فكرة
دة مش تطبيلة بل هي حقيقة فعلا لا يستطيع احد جحدها إلا الإخوان
فى تركيا وقناة الجزيرة
ونسبة ضئيلة جدا من الشعب المصري.
وكان السعد
قد أشار أيضا إلى أنه توجد أوجه شبه بين الفاروق
عمر والرئيس عبد الفتاح السيسي
.
وتساءل السعد
حينها : "ما وجه الشبه بين الفاروق عمر
بن الخطاب وبين عبد الفتاح السيسي
؟ الفاروق عندما سمع صوت الأطفال تبكي من ألم الجوع
ذهب وأحضر لهم الطعام بنفسه وجلس حتى شبعوا وانصرف".
وأضاف أن الرئيس السيسي
عندما شاهد السيدة المصرية تتألم
من وجع المرض تكفل بعلاجها فورا وقال لها كل طلباتك أوامر وهنا نجد الشبه.
كما كتب السعد
أيضا معلقا على فيديو السيدة التي قابلت الرئيس
قائلا: "هل بعث عمر بن الخطاب من جديد؟ والمصحف منتخباك وتركته وانصرفت فنادى
عليها السيسي
تعالي يا أمي فبكت مصر عن بكرة أبيها ومات الإخوان
وماتت الجزيرة ومات
كل الخونة كمدا وغيظا وعلق قنديل فى السماء ونادى منادي أحبوا هذا الرجل فالله يحبه".