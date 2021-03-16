الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 16:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الملك سلمان يوافق على عدد من القرارات الهامة

شاهد.. الاهلي يخطف فوزًا غاليًا من فيتا كلوب في أبطال افريقيا

اعترافات صادمة لـ«متحرش المعادي» أمام النيابة

ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والترجي التونسي

الكنيسة الكاثوليكية: لا يمكن أن نبارك زواج «المثليين» لهذا السبب

مفاجأة في علاقة العقاقير المخدرة بعلاج الإكتئاب النفسي

شاهد.. صورة نادرة للأمير فهد و الملك خالد بن عبد العزيز

مارين لوبان تهاجم بابا الفاتيكان: «اهتم بالكنيسة ودع صناديق الاقتراع»

أول تعليق من «الصجة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

ADS
 

تهديدات نارية من أقوي امرأة في كوريا الشمالية لـ " بايدن "

زعيم كوريا الشمالية وشقيقته
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته
 
الثلاثاء، 16-03-2021 01:07 م متابعات _ أمينة عبد العال
وجهت يو ونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي و أقوي امرأة في كوريا الشمالية  نصائح نارية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ،  و موجهة له و كوروريا الجنوبية انتقادات لاذعة . 
يأتي ذلك تزامنا مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين جولة آسيوية تمشل طوكيو و سول ، حسبما نشرت " وكالة يونهاب الكورية الجنوبية .
و  نقلت الوكالة عن صحيفة " رودونج سينمون " الكورية الشمالية بيان لكيم يوج ونج قدمت فيه النصح إلي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا " حسب قولها .
جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ، وصلا إلي اليابان في بداية جولة خارجية لهما وسيواصلان رحلتهما إلي كوريا الجنوبية .  
 

إقرأ ايضا

ترامب

دعوة غير متوقعة من البيت الأبيض لـ " ترامب " للتحدث في هذا الأمر

2018_12_25_21_28_16_171

هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري

2020_1_30_22_40_2_411

فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق

أخبار متعلقة

زعيم كوريا الشمالية

مفاجأة.. كوريا الشمالية تتجاهل محاولات "بايدن" للتقارب

بايدن

بايدن يصرف 1.9 تريليون دولار تحفيزات للشعب الأمريكي

بايدن

قرار عاجل من بايدن بخصوص تطعيم " كورونا"

بايدن

بايدن يشيد بقرار مجلس الشيوخ ويصفه بـ" الخطوة العملاقة "

ترامب

خطاب غريب من " ترامب " بعد مغادرته البيت الأبيض