الثلاثاء 20 أبريل 2021
توقيت مصر 23:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

3 قرارات عاجلة من الجيش التشادي بعد مقتل الرئيس

إلهام شاهين تفاجئ إيناس الدغيدي:«جوزي خانني وأنا كمان أخطأت»

الإعلان عن أول أيام عيد الفطر فلكيًا في مصر

الملك سلمان وولي عهده يعزيان «السيسي»

طلاق عروس ثاني أيام زواجها والسبب صادم!

تفاصيل مقتل رئيس تشاد أثناء مشاركته في الحرب على الجبهة

بيان عاجل من النائب العام الأردني بشأن التحقيقات في المؤامرة

كارثة قطار جديدة في البدرشين وإقالة رئيس السكة الحديد

تحرك سوداني جديد ضد إثيوبيا بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة

تفاصيل مقتل رئيس تشاد في معارك على الجبهة

ADS
 

تفاصيل مقتل رئيس تشاد أثناء مشاركته في الحرب على الجبهة

1-1431291
رئيس تشاد
 
الثلاثاء، 20-04-2021 07:22 م المصريون

كشف زعيم المتمردين في تشاد، محمد مهدي علي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن حادثة مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي، الذي دخل في القتال الدائر بالبلاد يومي الأحد والاثنين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية”، أكد “مهدي” الذي يرأس “جبهة التغيير والوفاق التشادية”، وهي منظمة سياسية عسكرية أنشأها في مارس 2016، أن منظمته أعلنت استعدادها لعمليات عسكرية ضد الرئيس.
وأضاف زعيم المتمردين: أنه “شاهد طائرة مروحية تهبط وسط المعارك، وقامت بإجلاء قائد الحرب التشادي”.
وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة، أن المروحية توجهت بعد ذلك إلى نجامينا، على بعد 400 كيلومتر، لعلاج رئيس الدولة.
وكانت الدبابات انتشرت على الفور حول القصر الرئاسي، وكان من المقرر أن يخاطب إدريس ديبي الشعب، مساء الإثنين في ساحة الأمة، لكنه لم يحضر.
وكان الجيش التشادي، أفاد في وقتٍ سابق بمقتل الرئيس إدريس ديبي؛ متأثرًا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، وجاء مقتله بعدما أعلن عن فوزه بالرئاسة لولاية سادسة.
 

إقرأ ايضا

fdfwwerfwefeqwfqe

الملك سلمان وولي عهده يعزيان «السيسي»

1-1426512

بيان من وزارة الري يكشف عن مخطط إثيوبيا الخطير في السد

7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا