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تفاصيل مثيرة لضابط شارك في اغتيال "بن لادن"

تفاصيل مثيرة لضابط شارك في اغتيال "بن لادن"
تفاصيل مثيرة لضابط شارك في اغتيال "بن لادن"
السبت، 12-09-2020 01:09 م عبد القادر وحيد- متابعات
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل مثيرة، والتي  رواها الضابط الأمريكي روبوت أونيل أحد المشاركين في عملية  "نبتون سبير" لاغتيال زعيم تنفيذ القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011 .
وذكرت الصحيفة عن الضابط المشارك استعداداته قبل العملية، حيث قال أونيل : " إنه كان يتوقع أن يقوم بن لادن بتفجير نفسه وعائلته لقتلهم وكان الجميع يائسون من النجاة ، لكنهم تذكروا مشاهد الموت في أحداث 11 سبتمبر وقفز الناس من أعلى البرج فتحمسوا لعملية الاغتيال".
وأضاف أننا تذكرنا كذلك ركاب الرحلة 93 التي تحطمت في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، وكيف قاتلوا الإرهابيين وضحوا بأرواحهم، بحسب روايته .
وفي التفاصيل أيضا أنني تناولت وجبة أخيرة مع عائلتي قبل المهمة ثم كتبت رسائل وداع.
وكانت رسالته الوداعية التي كشف عنها :" إذا لم تراني غدا، ستعرف ما هذا.. ولكن إذا رأيتني غدا، فقم بإعادة هذه الأشياء إليّ".
يذكر أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فجر الإثنين الموافق 2 مايو 2011 بباكستان في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي.
 واستغرقت العملية  40 دقيقة حيث حدثت الواقعة إثر مداهمة قوات أمريكية لمجمع سكني كان يقيم به مع زوجاته وأبنائه، ودار رحى اشتباك بين بن لادن ورجاله وبين القوات الأمريكية المصحوبة بعناصر من الاستخبارات الباكستانية ونجم الاشتباك عن مصرعه بطلقة في رأسه.

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