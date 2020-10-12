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تفاصيل لقاء مدبولي بوزير خارجية العراق

مدبولى
مدبولي
 
الإثنين، 12-10-2020 07:48 م أحمد سالم
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، بحضور السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية العراقى، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للوزير خلال زيارته لبلده الثانى مصر، مؤكدًا على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، لكى ترتقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والعراقى.

وأكد “مدبولى” تطلع مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق قريبًا، وأن تكلل الاجتماعات بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالخير والنماء على شعبى البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، حتى تحقق ما يصبو إليه العراق الشقيق من تنمية وتقدم
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أطر التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وما يجرى الإعداد له حاليًا من ملفات تعاون مشتركة فى مجالات تنموية مختلفة، للبناء على الزخم الذى حققته القمة الثلاثية الناجحة بين قيادات الدول الثلاث، والتى تم عقدها مؤخرًا
 

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