تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

السبت، 17-10-2020
01:22 م
إيمان هاني
كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس زيارة الملك عبدالله
لمصر
ولقاءه بالرئيس السيسي
في الطائرة، قائلا: "المملكة العربية السعودية اتعمل معها
البدع حتى لا تساند مصر، ولا تقف بجانبها".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، قائلا :" قبل زيارة الملك عبدالله
لمصر بأسبوع أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسي مندوب خاص يكشف له المؤامرة وانه مطلوب الا
تساعد السعودية مصر، معقبا: "الملك عبدالله
كان جاي يحكي للرئيس السيسي إيه اللي
حصل"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي
كان يعلم ماذا قدمت السعودية لمصر".
وتابع:" "أنا شفت جلالة الملك عبدالله
وهو يوجه
كبار رجال الاعمال في السعودية بمساندة مصر، والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الملك عبدالله
كان يعشق مصر ويريد لها الخير، لافتا إلى أنه كلما مر الوقت الصورة عن 2013 تتضح اكثر، مشيرا إلى أن وثائق هيلاري كلينتون وضعت الإضاءة على دور المملكة العربية السعودية
في مساندة مصر خلال هذه الفترة.