السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز دولة عربية.. يغتصب زوجته الحامل رفقة أصدقائه (تفاصيل صادمة)

الريال السعودي يستقر أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

سفير الصين: الهضبة فناني المفضل و نغمة موبايلي " وحشتيني "

استراتيجية سعودية للحد من تهديدات تغيرات المناخ

3 تحديات تواجه "موسيمانى" قبل موقعة الوداد

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لو أرادت اغتيال حسن نصر الله لفعلت

نيللي كريم تفاجئ الجميع بقرار صادم

إعلامي : تهديد والدي بقتل أمي بالسكينة مشهد لا أنساه

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
السبت، 17-10-2020 01:22 م إيمان هاني

كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس زيارة الملك عبدالله لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي في الطائرة، قائلا: "المملكة العربية السعودية اتعمل معها البدع حتى لا تساند مصر، ولا تقف بجانبها".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، قائلا :" قبل زيارة الملك عبدالله لمصر بأسبوع أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسي مندوب خاص يكشف له المؤامرة وانه مطلوب الا تساعد السعودية مصر، معقبا: "الملك عبدالله كان جاي يحكي للرئيس السيسي إيه اللي حصل"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يعلم ماذا قدمت السعودية لمصر".
وتابع:" "أنا شفت جلالة الملك عبدالله وهو يوجه كبار رجال الاعمال في السعودية بمساندة مصر، والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الملك عبدالله كان يعشق مصر ويريد لها الخير، لافتا إلى أنه كلما مر الوقت الصورة عن 2013 تتضح اكثر، مشيرا إلى أن وثائق هيلاري كلينتون وضعت الإضاءة على دور المملكة العربية السعودية في مساندة مصر خلال هذه الفترة.

 

إقرأ ايضا

العالم المصري فاروق الباز

لأول مرة.. الباز يكشف سر إطلاق اسمه على كويكب فضائي

وزير التعليم

وزير التعليم عن أزمة المصروفات: "اللي مش عاجبه مدرسة يسيبها"

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

مفاجأة مدوية عن محتويات حقيبة فتاة "المعادي" يكشفها المتهم

أخبار متعلقة

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: "مش محتاج أوي خريجي الجامعات التقليدية"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "وزيرة الصحة متنكدة"

2019093011060161

"السيسي" يتمنى الشفاء العاجل لترامب وقرينته

120597458_2122475851216719_5868904582513781871_o

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

وزير الآثار: رفضت هذا الطلب وانتظروا مفاجأة بعد غد

5f7069664c59b7117f3b14a8

«السيسي» يصدر قرارًا ضد رئيس محكمة ضُبط بفضيحة