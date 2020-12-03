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تفاصيل كارثية بمصرع طالب كلية الطب ومسن

صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة
أرشيفية
 
الخميس، 03-12-2020 10:52 ص إيمان هاني

كشف عبد العظيم يوسف، والد طالب كلية الطب الضحية، تفاصيل مصرع نجله ومسن في واقعة تعدي مريض نفسي على 6 أشخاص بالقليوبية.
و أكد "يوسف"، خلال تصريحات حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، أن الشخص الذي قتل نجله يدعى بأنه مريض نفسي، لافتَا إلى أن هذا الشخص كان صديقًا لنجله في الدراسة، وكان يريد أن يدخل كلية الطب، ولكنه فشل في ذلك، وبعد نجاح نجله في الدخول إلى كلية الطب، ترسب داخله الحقد، والكثير من المشاعر السلبية تجاه نجله.

وتابع:" الشخص الذي يدعى بانه مريض نفسي خريج كلية علوم، وادى الخدمة العسكرية، وإذا كان مريضًا نفسيًا، فمن الصعب أن يدخل الجيش، معقبًا: "لو كان هذا الشخص مريضًا نفسيًا، فهل يعقل أن يحمل سكنتين ويقوم بالجري وراء نجلي 200 متر حتى يقتله ويصيب أكثر من شخص؟"
 

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