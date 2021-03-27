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تفاصيل قرارات رئيس الوزراء لدعم الصحفيين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
 
السبت، 27-03-2021 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة ٢٠٪ بتكلفة سنوية ٦٠ مليون جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم  دعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال فى بناء الوعى الوطنى، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.
 

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