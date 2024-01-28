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الرئيس السيسي
الأحد، 28-01-2024 01:15 م


 

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القناة 13 الإسرائيلية تحدثت على أن مصر رفضت  اتصالاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مشيرًا إلى أن آخر مكالمة بين السيسي ورئيس الوزراء كانت قبل الأحداث بـ3 أشهر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء السبت، أن وول ستريت جورنال تحدث على أن القاهرة تدرس سحب السفير المصري من تل أبيب، مضيفًا أن  "نتنياهو" يُحاول أن يرطب الأجواء من خلال تصريحات صدرت مؤخرًا بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة جيدة، رغم وجود تباين بين البلدين.

وأضاف أن هناك موقعًا امريكيًا  تحث على أن هناك مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بادين قبل الاجتماع الذي سيعقد غدًا، وسيجمع قيادات المخابرات المصرية والقطرية والأمريكية والإسرائيلية، وهذا يعني ان هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل تحريك المبادرة المصرية التي تسعى إلى وقف إطلاق النار ، والسعي للوصول إلى الدولة الفلسطينية.

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