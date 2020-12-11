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تفاصيل تصنيع قمرين صناعيين بمصر

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
 
الجمعة، 11-12-2020 12:51 م إيمان هاني


أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل الأقمار الصناعية التي تم تصنيعها في مصر، قائلا:" مصر تمكنت من اطلاق قمرين صناعيين محليين الصنع 100%، لغرض التصوير".
وأكد "القوصي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر قامت بتصميم وتصنيع القمرين بالكامل في مصر، وتم اطلاقهم بواسطة جهة أجنبية، موضحا أنها أقمار صناعية صغيرة الحجم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن العمر الافتراضي للأقمار الصناعية العلمية يصل إلى 7 سنوات.

 

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