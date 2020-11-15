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تفاصيل انهيار بئر على شاب ينقب علي أثار بنجع حمادي

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صورة من الفيديو
 
الأحد، 15-11-2020 10:05 ص إيمان هاني
كشف أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، تفاصيل انهيار بئر بعمق 23 مترا على شاب أثناء تنقيبه عن الآثار في نجع جمادي.
وقال "هندي" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" ،مع الإعلامي وائل الإبراشي ،إن عملية النصب تتكرر في قرية الجبلاوي بنجع حمادي.
وأضاف، أنه تم العثور على جثة شاب لا يتعدى الـ25 عامًا بعد ثلاثة أيام من سقوط البئر عليه كان يحاول التنقيب عن الآثار بمساعدة أحد الدجالين بحثًا عن أوهام.
وتابع:"  السبب في انهيار البئر هو تساقط الرمال الجانبية للبئر بسبب الحفر وهو ما يعمل على تساقط هذه المياه فحدث تهدم للبئر فوق الشاب مما أدى إلى وفاته".


 

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