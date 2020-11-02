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تعليق ناري من نقيب الممثلين على فساتين "الجونة"

اشرف زكي
أشرف زكي
 
الإثنين، 02-11-2020 10:49 ص إيمان هاني

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الهدف من تنظيم المهرجانات ارسال رسالة للعالم، بأن مصر آمنة بغض النظر عن ارتداء بعض الفنانات بعض الملابس، معقبًا: "طول عمر المهرجانات كده، وهتفضل كده".
وعن إمكانية تقديمه بعض النصائح للممثلات حول عدم ارتداء الملابس العارية، رد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "ممكن نهمس في أذن البعض، ولكن هذه مسألة خاصة، والدخول فيها يعتبر الدخول في منطقة شائكة".
وتابع :"أن مهرجان الجونة كان هامًا وأرسل رسالة طمأنينة بأن مصر بخير وآمنة، سواء من الاعمال الإرهابية، أو أزمة فيروس كورونا".

 

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