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تعليق ناري لـ" أديب" على واقعة "طفل المرور"

الإعلامي عمرو أديب
أديب
 
الإثنين، 02-11-2020 10:25 ص إيمان هاني

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة "طفل المرور"، قائلا: "الفيديو ده كان ممكن يعدي، بس في عقدة عند المصريين اسمها هو ابن مين في مصر.. الناس اللي على راسها ريشة"، مشيرا إلى أن هذه المسألة قامت من أجلها ثورات في مصر.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه تم إلقاء القبض على الطفل في ساعات قليلة، معلقا: "الداخلية جابت الواد من قفاه"، والنيابة قامت بالتحقيق مع الطفل، مضيفا: "مفيش حد فوق القانون، محدش طرمخ على الواقعة".
وأضاف، "الواد مش متربي.. الواد ده بره يدخل معسكرات شبه معسكرات الجيش يتربى، صانع القانون في مصر لازم يبحث الواد يتظبط إزاي.. اللي مربتهوش الأيام والليالي تربيه معسكرات الضبط، يتحلق شعره، ويمنع عنه الموبايل.. نكسر نفسه والعنجهية اللي هو فيها دي"، متسائلا: "من الذي سرب هذا الفيديو.. هؤلاء يتباهون بما فعلوه"

 

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