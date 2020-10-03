السبت، 03-10-2020
11:34 ص
إيمان هاني
انتقد
أحمد كريمة
، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ظاهرة العنف بين الأزواج، معقبا:"
غياب فقه الأسرة وضعف الوازع الديني أهم أسباب العنف بين الأزواج".
وأضاف
"كريمة
" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية
الأول
ى المصرية أن الزواج
شراكة اجتماعية، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى
"وجعلنا بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها".
وتابع
:" الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في خطبة الوداع بالنساء وقال "استوصوا
بالنساء خيرًا"، مردفا: "الرسول عند احتضاره وقبل انتقاله إلى الدار الآخرة
قال نفس العبارة وهو ما يؤكد على مكانة المرأة في الإسلام".
وفيما
يتعلق بانتشار ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهن استشهد كريمة
بالسيدة خديجة أم المؤمنين
وكيف أنها لم ترفع صوتها على النبي يومًا ولم تسبب له الأذى.
وطالب
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الزوجات بأن يتخذوا من السيدة خديجة مثلًا لهم،
ومن الرسول قدوة وكيف قال أن الضرب يكون بالسواك بمعنى ألا يكون مبرحًا أو يسبب الأذى.