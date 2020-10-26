الإثنين، 26-10-2020
01:24 م
إيمان هاني
علق الإعلامي عمرو
أديب، على الجدل المثار حول الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، قائلا:" بالطبع
محدش يقبل الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك نقطتين مهمين لازم نضعهم
في الاعتبار".
وأضاف أديب خلال
برنامجه "الحكاية": "موضوع الإساءة للنبى والرسوم المتحركة موضوع شئ
والحرب المندلعة بين تركيا وفرنسا حاجة شيء تانى خالص"، مبينا أن أردوغان لديه
مشكلة شخصية مع ماكرون وكذلك العكس لدى ماكرون مشكلة مع أردوغان.
وتابع: "أرجوكم
فرقوا بين السلعة الفرنسية
والسلعة المصنعة
في بلدك.. هناك آلاف المصريين يعملون في
المصانع.. انت عايز تقاطع مين".
وأشار إلى أن المقاطعة
للمنتجات التى يتم الإعلان عنها مؤخرا، ستحدث أزمة أمام العمالة المصرية، مردفا:
"الخناقة اللى حاصلة حاليا تركية فرنسية، ولما نتحرك نتحرك بحرص ونشوف السلع وعلينا
ألا نقاطع سلع مصرية وأضر أخويا وابنى".