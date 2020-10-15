تعرف علي وصية وزير الداخلية لخريجي الشرطة الجدد

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اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
 
الخميس، 15-10-2020 01:20 م إيمان هاني

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير المنشآت وتزويدها بكافة الإمكانيات المتاحة، معقبا:" المواجهة مع الإرهاب أخذت بعدا جديدا لتقويض حركة العناصر الإرهابية وضرب بؤرها".

وطالب "توفيق"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي كلية الشرطة الجدد بحسن معاملة المواطن، وتطبيق القانون، مشددا على مواصلة البذل والعطاء للتصدي لكافة مخططات الهدم والإرهاب.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.
 

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