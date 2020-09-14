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تعرف على وفد الإمارات في توقيع اتفاق التطبيع

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تعرف على وفد الإمارات في توقيع اتفاق التطبيع
الإثنين، 14-09-2020 09:01 م الطيب حسين
أعلنت دولة الإمارات أن وزير خارجيتها عبد لله بن زايد آل نهيان، سيترأس وفد بلاده بمراسم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إن وزير الخارجية وصل إلى واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين، بدعوة من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للمشاركة فى مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعضاء الوفد الإسرائيلى الذى سيحضر مراسم التوقيع غدا الثلاثاء فى البيت الأبيض، حيث سيضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ومستشار الأمن القومى ومائير بن شابات، ووزير الخارجية جابى إشكنازى.

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