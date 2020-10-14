تعرف على قائمة المعينين في مجلس الشيوخ

الأربعاء، 14-10-2020
12:09 م
المصريون
بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ
وتضمنت الأسماء بعض الشخصيات الإعلامية
والسياسية والحزبية والأكاديمية.
ونرصد لكم ابرز الأسماء فمن ضمنهم الفنان القدير يحيى
الفخراني و الفنانة سميرة عبد العزيز
، ومن ضمن الإعلاميين والصحافيين الكاتب عبد المنعم سعيد
رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، و الكاتب محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، و عماد
الدين حسين رئيس تحرير الشروق، و محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، و طارق
سعدة نقيب الإعلاميين، الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، و الكاتب الصحفي
إبراهيم حجازي، و نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق.
كما تضمنت القائمة كلا من السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، و خلف
الزناتي نقيب المعلمين، و الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق عضوا،
و الدكتور محمد صلاح البدري أستاذ الطب بجامعة المنيا.
وكذلك الدكتور رياض إسماعيل، عميد كلية زراعة شمال سيناء، و علاء
مصطفي، و كمال سامي نجاتي، و محمد فريد، و سها سعد، و هاني صلاح محمد، و أحمد محمد
السعيد، و الدكتور محمد محمود منصور، و أكمل سامي
نجاتي، و عمر نبيل عبدالرحمن، و خالد عبد
المنعم، والمحامي بهاء أبو شقة، و أحمد محمد
السعيد، و علاء الدين مصطفى، و مجدي فريد، و نادية مبروك، و حازم محمد، و خلف الزناتي، و الدكتور محب
الرافعي، و الدكتورة كوثر محمود.
وتضم القائمة ايضا جميل حليم، و سمير عبد
الجليل، و اللواء هارون أبو سحلي، و الربان عمر صميدة، و عبد العزيز
النحاس، و نبيل دعبس، و إيهاب زكريا، و محمود سيد، و محمود ثروت، و إبراهيم السيد، و فؤاد أبو شوشة، و يحيى شوقي، و أحمد عبد
العزيز، و خالد مصطفى، و محمد محمد زكي، و ماهر مصطفى، و أشرف ثابت، و أشرف أبو
السعد، و ضياء اسماعيل، و هدى جمال عبد
الناصر، و فرج الدري، و محمود
الكردوسى.
وسما سليمان رئيس وحدة بمركز المعلومات، و محمد ماهر
مصطفي ابوغالي، و محمود محمد صلاح سعد، و محمود اشرف
ابوالنصر عبدالله امين محمود، و محمد عمر مصطفي، و يوسف السيد
عامر، و ضياء اسماعيل مصطفي، و احمد عبدالله
سيد، و محمد شوقي، و محمد صلاح
الدين بدري، و محمود سيد محمود، و محمد محمود
ثروت، و محمد فرج حافظ، و حافظ أبو شوشة، و يحي شوقي محمد، و احمد
عبدالعزيز، و محمد خالد، و مصطفي احمد، و محمد
عبدالسلام، و رمضان سرحان، محمد محمد زكي، و السعدي عبد
الحميد، و نهال المغربل، مدير برنامج السياسات والتشريعات والحكومة
الحضارية ببرنامج الأمم المتحدة.