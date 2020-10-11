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تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك

مصطفى بكري
تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك
 
الأحد، 11-10-2020 07:17 ص أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الثروة التي يمتلكها وحجم أرصدته في البنك.

وقال "بكري" في حوار مع قناة "Ten" : إجمالي أرصدتي في البنك لا تتعدى 375 ألف جنيه .

وأضاف: أملك بيتا أسكن فيه بالطبع .

واستدرك: لا تهمني إساءات السوشيال ميديا والمعلومات التي تروج من خلالها .
 

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