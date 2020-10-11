تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك

تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الثروة التي يمتلكها وحجم أرصدته في البنك.



وقال "بكري" في حوار مع قناة "Ten" : إجمالي أرصدتي في البنك لا تتعدى 375 ألف جنيه .



وأضاف: أملك بيتا أسكن فيه بالطبع .



واستدرك: لا تهمني إساءات السوشيال ميديا والمعلومات التي تروج من خلالها .

