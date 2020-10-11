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الحياة السياسية
تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك
تعرف على إجمالي ثروة مصطفى بكري وحجم رصيده في البنك
الأحد، 11-10-2020
07:17 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الثروة التي يمتلكها وحجم أرصدته في البنك.
وقال "بكري" في حوار مع قناة "Ten" : إجمالي أرصدتي في البنك لا تتعدى 375 ألف جنيه .
وأضاف: أملك بيتا أسكن فيه بالطبع .
واستدرك: لا تهمني إساءات السوشيال ميديا والمعلومات التي تروج من خلالها .
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مصطفى بكرى
ثروة مصطفى بكري
أملاك مصطفى بكري
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