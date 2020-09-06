الأحد، 06-09-2020
12:07 م
إيمان هاني
أكد
إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات
بمجلس الوزراء، أن الدولة مهتمة بحركة البناء
والتطوير والتعمير، معلقا: "الدولة مش بتستخسر وبتعمل تنمية عمرانية".
وأضاف
"الحنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"
المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز
"، اليوم الأحد، قائلا :"مكان مشروع
الأسمرات كان عبارة عن منطقة جبلية، وبها خطوط غاز، وضغط عالي، معلقا: "رحت المنطقة
وهى جبلية، وكان بيطلع علينا ناس بسلاح".
وتابع
:"هناك دول تريد أن تحتذي بالتجربة المصرية في تطوير العشوائيات
، موضحا أنهم يعملون
على تطوير المناطق غبر الآمنة أولا لما تشكل من خطورة على حياة المواطن، منوها بأن
عدد المستقيدين بتطوير هذه المناطق يصل إلى مليون نسمة".