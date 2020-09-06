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تطوير العشوائيات عن الأسمرات: "كانوا بيطلعوا علينا بسلاح"

حي الأسمرات
الأسمرات
 
الأحد، 06-09-2020 12:07 م إيمان هاني
أكد إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، أن الدولة مهتمة بحركة البناء والتطوير والتعمير، معلقا: "الدولة مش بتستخسر وبتعمل تنمية عمرانية".

وأضاف "الحنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قائلا :"مكان مشروع الأسمرات كان عبارة عن منطقة جبلية، وبها خطوط غاز، وضغط عالي، معلقا: "رحت المنطقة وهى جبلية، وكان بيطلع علينا ناس بسلاح".

وتابع :"هناك دول تريد أن تحتذي بالتجربة المصرية في تطوير العشوائيات، موضحا أنهم يعملون على تطوير المناطق غبر الآمنة أولا لما تشكل من خطورة على حياة المواطن، منوها بأن عدد المستقيدين بتطوير هذه المناطق يصل إلى مليون نسمة".


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