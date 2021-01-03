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تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تذر من طقس اليوم

الطقس السيء بالقاهرة
الطقس
 
الأحد، 03-01-2021 11:16 ص إيمان هاني
أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الأرصاد الجوية أصدرت بيانها الأربعاء الماضى حذرت فيه من الشبورة كثيفة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام والتى تصل لحد الضباب.
وأضاف "شاهين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن شبورة كثيفة على الطرق الزراعية، والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية تسببت فى إغلاق العديد من الطرق.
ولفت إلى أن الطقس يميل إلى الدفء خلال فترات النهار ويميل للبرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة فى الليل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستسجل هذا الأسبوع ما بين 22 : 23 درجة مئوية مع عدم وجود سرعة للرياح.
وأشار إلى أن موجة الاستقرار فى درجات الحرارة بدأت منذ فصل الشتاء منذ يوم 21 ديسمبر الماضى نتيجة لوجود مرتفع جوى عملاق فى منطقة روسيا زادت بقوة المنطقة الجنوبية شمال شرق آسيا وهو يعمل على إغلاق منطقة الشرق الأوسط ويمنع عنها اضطرابات الطقس.
 

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