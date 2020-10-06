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تصريح ناري من الشيخ محمد بن راشد بشأن الهجرة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 
الثلاثاء، 06-10-2020 11:23 ص المصريون
اعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  عن اسفه الشديد لما يحدث في البلدان العربية بسبب الهجرة، وأعلن في تغريده له على صفحته على"تويتر" قائلا: "أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في ١٧ دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده، مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة  .. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد إن "الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن ٧٧٪ من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم .. و٨٧٪ منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم .. ونقول إذا فسدت الحكومات .. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها .. وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا"
وفي النهاية أكد الشيخ إن الاستطلاع  أعلن أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش ل٤٦٪ من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة ٣٣٪ ثم كندا وبريطانيا وألمانيا ، ونحن نقول لهم ، الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح ، وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع.
 

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