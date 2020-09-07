الإثنين 07 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

13 تابوتا في أكبر كشف أثري منذ العساسيف

بالأسماء.. فرج عامر يعلن تشكيل جهاز "سموحة"

شقيقة المتوفاة بمستشفى إدفو تكشف مفاجأة مدوية في الواقعة

بنسبة 50 % ...محافظ الشرقية يزف خبرا سارا عن قانون التصالح

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة «بن شرقى» و «ساسى»

تصريح عاجل لـ"وزارة الري" عن الفيضانات هذا العام

إسرائيل تفرض الحظر علي هذه المدن

"قلت يا لهوي أنا عملت أيه".. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

تفريغ كاميرات حمامة سباحة الزمالك يكشف مفاجأة في واقعة غرق طفل

كاتب صحفي: المواطن المخالف يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه

تصريح عاجل لـ"وزارة الري" عن الفيضانات هذا العام

وزير الري
وزير الري
 
الإثنين، 07-09-2020 11:48 ص إيمان هاني
أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن أي فيضانات في نهر النيل تؤثر على مصر سواء بالزيادة أو النقصان، معقبا:" مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن العام المائي في مصر يبدأ في 1 أغسطس، ويتم تحديد نوعه وشدته في شهر أكتوبر، وأن المؤشرات تشير إلى حدوث فيضان فوق المتوسط في مصر هذا العام.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية "تن"، أن هناك تعديات واختناقات أدت إلى ما حدث في السودان، وأن التعديات تؤدي إلى غرق الممتلكات وغرق الأرواح، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من إزالة التعديات حماية المواطن ممتلكاته والحفاظ على أصول الدولة.
وتابع:" التعديات أثرت على السودان بشكل كبير، ولكن مصر حريصة إلى إزالة التعديات حتى لا يكون هناك تأثير على النيل، مؤكدًا أن مشروع السد العالي يحمي مصر من الفيضانات، ويساعد في إدارة المياه بالشكل الأمثل، معلقًا: "السد العالي هو حائط السد وهو الحامي لمصر من الفيضانات".

وأكد متحدث وزارة الري، أن الفيضانات منحة ونعمة ولكن يجب أن تُدار بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن كمية المياه المتواجدة في بحيرة ناصر خلف السد في الحدود الآمنة، وهناك خطط لإدارتها بالشكل الأمثل.
وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.

إقرأ ايضا

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية

بنسبة 50 % ...محافظ الشرقية يزف خبرا سارا عن قانون التصالح

الرئيس السيسي

"قلت يا لهوي أنا عملت أيه".. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر عن السيول : أنا مستعد

 

أخبار متعلقة

الإبراشي

الإبراشى: مصر دائما الأولي في مساعدات الدول

الفيضانات بتونس

"الري" عن معدلات الفيضان :" كله خير"

السيسي

ترشيح السيسي لنوبل للسلام

رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

تطورات جديدة في محاكمة البشير بتهمة انقلاب 1989

سد النهضة

الري: سنتخذ قرار هام وعاجل بشأن سد النهضة الجمعة المقبلة