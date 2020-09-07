الإثنين، 07-09-2020
11:48 ص
إيمان هاني
أكد
المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن أي فيضانات في
نهر النيل تؤثر على مصر سواء بالزيادة أو النقصان، معقبا:" مصر تعتمد بنسبة
97% على مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن العام المائي في مصر يبدأ في 1 أغسطس، ويتم
تحديد نوعه وشدته في شهر أكتوبر، وأن المؤشرات تشير إلى حدوث فيضان فوق المتوسط في
مصر هذا العام.
وأضاف
"السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على
فضائية "تن"، أن هناك تعديات واختناقات أدت إلى ما حدث في السودان
، وأن التعديات
تؤدي إلى غرق الممتلكات وغرق الأرواح، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من إزالة التعديات حماية
المواطن ممتلكاته والحفاظ على أصول الدولة.
وتابع:" التعديات أثرت على السودان
بشكل كبير،
ولكن مصر حريصة إلى إزالة التعديات حتى لا يكون هناك تأثير على النيل، مؤكدًا أن مشروع
السد العالي يحمي مصر من الفيضان
ات، ويساعد في إدارة المياه بالشكل الأمثل، معلقًا:
"السد العالي هو حائط السد وهو الحامي لمصر من الفيضان
ات".
وأكد
متحدث وزارة الري، أن الفيضان
ات منحة ونعمة ولكن يجب أن تُدار بالشكل الأمثل، لافتًا
إلى أن كمية المياه المتواجدة في بحيرة ناصر خلف السد في الحدود الآمنة، وهناك خطط
لإدارتها بالشكل الأمثل.
وأضاف،
أن السودان
تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب
في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار
الجانبية.