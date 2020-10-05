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تصريحات هامة لمستشار السيسي عن كورونا

عبدالفتاح-السيسي
تصريحات هامة من مستشار السيسي عن كورونا في مصر
 
الإثنين، 05-10-2020 06:10 م الطيب حسين
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، إنه تجري متابعة دقيقة، من قبل فريق مختص، للقاح فيروس كورونا مع المؤسسات العالمية والشركات.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون "إكسترا نيوز": "نتابع لحظة بلحظة منذ بداية الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة، وتأمين لحصة مصر من هذه التطعيمات، عندما تتوافر وتكون متاحة طبيا".

وتابع: "تجرى الآن التجارب على الأمصال الصينية، وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، وستجرى تجارب سريرية على تطعيمات روسية، حتى يتم التأكد والاطمئنان من  فاعلية أي نوع من أنواع التطعيمات، التي تستخدم لعلاج هذا المرض، ولرصد أي آثار جانبية محتملة لهذه التطيعمات".

 

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