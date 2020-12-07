الإثنين، 07-12-2020
03:51 م
أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
، اليوم الاثنين، بتصريحات هامة بشأن لبنان
.
ودعا السيسي
إلى تشكيل حكومة في لبنان
في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، على أن مصر "لن تتخلى أبدا عن أشقائها في لبنان
".
وأكد السيسي
أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على تكثيف الجهود لدعم لبنان
.
من جهته لفت ماكرون إلى أن "لبنان
يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب"، مشددا على أن "الشعب اللبنان
ي لا يجب أن يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية".