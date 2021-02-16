تصريحات غاضبة من واشنطن عن هجوم إربيل

هجوم إربيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي علي مطار إربيل الذي يضم قاعة عسكرية أمريكية .

و أشار إلي أن التقارير الأولية تؤكد أن الهجمات قتلت متعاقد مدني و جرحت عدد من أعضاء التحالف من بينهم جندي أمريكي وعدد من المتعاقدين الأمريكيين ، معربا عن تعازيه لعائلة المتعاقد المدني الذي قتل في الهجوم و للشعب العراقي والعائلات التي تعاني من أعمال العنف ، حسبما نشرت "سكاي نيوز ".

و أكد أنه تواصل مع رئيس وزراء حكومة إقلين كردستان ، مسرور بارزاني ، لمناقشة الحادث والتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسئولين .

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن 14 صاروخ استهدف قاعدة أمريكية في إربيل ، 4 منها أصابت مبان فيها و ذلك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني و إصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي .