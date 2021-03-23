الثلاثاء 23 مارس 2021
توقيت مصر 11:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«هتكوا مَواطن عفتها».. براءة الـ 7 متهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»

زفة لعروسين مصريين في شوارع السعودية

فتاة لم تتمالك نفسها عند رؤية محمد رمضان.. شاهد رد فعله

دفنوها سرًا.. وصية غريبة تركتها نوال السعداوي قبل وفاتها بأيام

الدولار يستقر في التعاملات الصباحية ويتوقف عند هذا الرقم

فنانة شهيرة تثير صدمة: والدي كان يُغني في المسجد

رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

فتح أول مدرسة إسلامية للمتحولات جنسيًا

ADS
 

بعد وصفه بـ" القاتل " ..

تصريحات صادمة من واشنطن عن " بوتين "

جو بايدن
جو بايدن
 
الثلاثاء، 23-03-2021 10:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يعتذر للرئيس الروسي فلادمير بوتين عن وصفه له بأنه " قاتل " في تصريحاته الأخيرة .
و أضاف سوليفان في تصريحات صحفية : " الرئيس لم يخطئ .. الرئيس سئل سؤال مباشر و أعطي إجابة مباشرة ، لافتا إلي أن بايدن الذي أمضي 40 عام في الخدمة العامة سيستمر في أسلوبه المباشر الذي اعتاد عليه "، حسبما نشرت " الحدث " .
و أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي  إلي أن الفترة القادمة ستشهد علاقات صعبة بين البلدين   .
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن و وزيرة الثقافة

بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

سلطان عمان

أول تعليق من سلطنة عمان عن المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

بنيامين نتنياهو

اليوم.. الإسرائيليون يدلون بأصواتهم لتحديد مصير نتنياهو

أخبار متعلقة

1056-1-645x370

شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة

بايدن

بايدن يوجه رسالة صادمة للمهاجرين

زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

تهديدات نارية من أقوي امرأة في كوريا الشمالية لـ " بايدن "

زعيم كوريا الشمالية

مفاجأة.. كوريا الشمالية تتجاهل محاولات "بايدن" للتقارب

بايدن

بايدن يصرف 1.9 تريليون دولار تحفيزات للشعب الأمريكي

بايدن

قرار عاجل من بايدن بخصوص تطعيم " كورونا"